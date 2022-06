Engas Hockey Vercelli: la nuova squadra per la A1

Davide Costanzo, direttore sportivo di Engas Hockey Vercelli annuncia i nuovi acquisti per la prossima stagione di A1.

“Quest’anno abbiamo alzato l’asticella rispetto a quello passato, perché le ambizioni sono maggiori. Inoltre, c’è stato più tempo per preparare la squadra e quindi abbiamo contattato giocatori di un altro livello.”

Veniamo ai nomi:

“Maxi Oruste, argentino naturalizzato spagnolo con il doppio passaporto, fresco campione della Liga spagnola con il Deportivo Liceo La Coruña. Sa fare tutto: attacca, difende, fa gol; è un giocatore di una tipologia che da tanti anni non si vedeva a Vercelli. Non vedo l’ora di osservarlo al primo allenamento, perché ha qualità enormi.

Diogo Neves, portoghese, proveniente dal Sandrigo dove lo scorso anno ha messo a segno 40 reti. Lo definirei un po’ “Il bello dell’hockey” nel senso che è un giocatore molto elegante, tecnico e con tantissima personalità. Anche lui è sicuramente un acquisto di alto livello.

Sergi Canet, spagnolo che arriva dal Palafrugell, squadra di metà classifica in Spagna: è un attaccante molto veloce, dotato di un gran tiro, viaggia con una media di 26-27 reti stagionali nella Liga spagnola.

Enrico Zucchiatti, ha militato nel Correggio, lo conosco da molti anni, essendo anche molto amico del fratello: è un difensore molto roccioso, con una buona personalità. Abbina il fisico ad una buona tecnica.

Matteo Loguercio che definirei come la nostra scommessa, essendo uno dei giovani più promettenti a livello italiano. Gioca da punta, ha disputato molte stagioni in A2 col Montecchio Precalcino. Quest’anno avrà una grande opportunità, quella di poter giocare nella massima categoria italiana, cosa che desiderava. Spero molto in questo ragazzo, perchè ha bei caratteri e personalità e penso che col nostro allenatore e il nostro staff tecnico potrà crescere molto.

Andrea Raffa, lo scorso anno ha giocato con l’Amatori Vercelli. E’ un portiere giovane che desiderava la nostra squadra: l’abbiamo portato in organico dove potrà fare una bella esperienza”.

Non meno importanti le conferme, per cui Costanzo ha parole altrettanto intense: “Con noi restano Matteo Brusa, Mattia Verona, il capitano Massimo Tataranni che è stato uno dei primi confermati, dopo la scorsa stagione che ritengo strepitosa. Mi aspetto molto di più rispetto allo scorso anno anche da Matteo Zucchetti: dovrà dimostrare di essere veramente un giocatore forte di A1, un difensore con forza fisica, tecnica e intelligenza tattica.”

Mostrate le carte, conseguente è ora domandarsi gli obiettivi di HV: è fattibile sognare di entrare fra le prime quattro in campionato?

“Sono sempre positivo, lo ero lo scorso anno e questo ancora di più: siamo una bella squadra, se tutto va come deve, o gli avversari saranno nettamente più forti, o ce l’avranno davvero dura”.