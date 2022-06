Ondata di maltempo: alberi pericolanti e tetti divelti

Danni in molte località del vercellese, colpite, nel pomeriggio di venerdì dal maltempo: moltissimi gli interventi dei Vigili del Fuoco per alberi pericolanti e tetti divelti nella zona sud della provincia.

Gli interventi sono ancora in corso comuni maggiormente colpiti risultano esser Trino,

Olcenengo, Oldenico, Borgo vercelli, Saluggia, Livorno Ferraris, Caresanablot, Sali e

Villata. In maniera parziale anche Vercelli città è stata colpita dalla pioggia ma con danni meno rilevanti.