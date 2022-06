In piscina con un buon libro: torna lo scaffale aperto all'ex Enal

Uno scaffale di volumi di libera consultazione per trascorrere un pomeriggio in piscina rilassandosi e divertendosi.

Il Comune e l’associazione “Libriamoci a Vercelli”, che opera sul territorio cittadino e regionale da quasi vent’anni, hanno avviato una collaborazione per l’iniziativa “Libere Librerie” allestendo uno scaffale ricchissimo di libri presso la piscina ex-Enal.

Si amplia così la rete degli “scaffali aperti per la lettura”, già avviata dal Settore Politiche Sociali in collaborazione con la Banca del tempo, arricchendosi di operatori, di materiale librario messo a disposizione e di luoghi in città presso i quali usufruire di questo servizio.

I libri saranno a disposizione all’ingresso della piscina ex-Enal, sarà possibile scegliere tra generi diversi, ci saranno libri per tutte le età e per tutti i gusti: gialli, rosa, fantasy, per ragazzi, per bambini. Dalla letteratura, alla poesia, all’attualità, al romanzo storico e di avventura, etc.

I libri potranno essere presi in prestito e, al termine della lettura, dovranno essere riposti nel cesto accanto allo scaffale. Il personale della Biblioteca Civica si occuperà del recupero dei libri letti, che dopo la quarantena saranno rimessi a disposizione.