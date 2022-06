Centauro di 38 anni perde la vita in un terribile schianto

Ha perso la vita finendo contro un camion mentre, in sella alla propria moto, percorreva la provinciale 299: un veterinario di Valduggia, Gian Paolo Tonetti, 38 anni, è morto nel pomeriggio di martedì in un pauroso incidente stradale.

All’altezza della curva tra via Peretti e la via provinciale 4 Novembre, a Grignasco, Tonetti ha impattato frontalmente contro un camion: inutili i tentativi di rianimare il centauro da parte del personale del 118, intervenuto per i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti la Polizia locale di Grignasco per i rilievi e la gestione della viabilità, e la Polstrada di Arona che al lavoro per ricostruire la dinamica del mortale, oltre ai i vigili del fuoco di Borgomanero e Romagnano Sesia. La viabilità, lungo la provinciale, è rimasta interrotta a lungo e il traffico è stato deviato lungo strade interne al paese.