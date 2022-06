Otto assunzioni al Comune di Borgosesia

Non solo una nuova amministrazione, al Comune di Borgosesia, ma novità anche per quanto riguarda il personale: entro settembre sono in arrivo 8 nuovi impiegati, a cui si aggiungono due unità che migliorano la loro posizione lavorativa.

«Già ad aprile valutato la necessità di assumere personale per i nostri uffici – spiega il sindaco Fabrizio Bonaccio – e in questi giorni, espletate pratiche e concorsi, iniziano ad arrivare i primi nuovi dipendenti: con piacere constato che sono tutte persone provenienti dall’area valsesiana, che possono quindi lavorare nel nostro territorio e, siccome sono tutti giovani, programmare la loro vita qui. E’, anche questa, una delle priorità della nostra amministrazione e come Comune siamo felici di poter rappresentare un’opportunità lavorativa per la gente della Valsesia».

Al momento, due dipendenti sono passati da categoria B a categoria C e sono stati inseriti nell’organico dell’Ufficio Ragioneria e dell’Ufficio Tributi. Due nuovi dipendenti sono stati inseriti, in categoria B, all’Ufficio Servizi Sociali e all’Ufficio Anagrafe.

A settembre arriveranno un impiegato per l’Ufficio Segreteria e un addetto alle notifiche. Previsto anche l’arrivo di un nuovo agente di Polizia Locale.