Charter Night del Lions: consegnati i premi Melvin Jones Fellow e accolti i nuovi soci

Sabato 18 giugno, alla Tenuta Aranuova in Vercelli, il Lions Club Vercelli ha celebrato la 62^ Charter Night, serata di chiusura dell’annata 2021-2022.

Il presidente Giuseppe Viazzo, ha ricordato i numerosi services che hanno visto impegnato il Club in questa difficile annata e ha ringraziato il Consiglio Direttivo e tutti i soci, senza i quali non sarebbe stato possibile portare avanti così tante iniziative.

La serata Charter è stata resa speciale per l’ingresso di tre soci già reduci da importanti esperienze nel Leo Club, l’associazione giovanile dei Lions.

I nuovi soci sono: Federico Bosetti, Adriana Rous e Martina Mattiuzzo.

Un altro momento molto importante è stato quello della consegna del Melvin Jones Fellow, il più importante riconoscimento che viene conferito dalla Lions Club International Foundation. Il riconoscimento è stato assegnato a Luisa Gervasio e a Michela Trada.

La serata si è poi conclusa con il Passaggio della Campana, rituale che si ripete ogni anno e che ha sancito il passaggio dal presidente uscente Giuseppe Viazzo al presidente entrante Renato Bianco, che guiderà il Lions Club Vercelli nell’annata lionistica 2022-2023.

Tutti i soci del Club vogliono esprimere un sentito ringraziamento al presidente uscente Giuseppe Viazzo, che in un periodo così delicato, ha saputo portare avanti molti services di grande aiuto per la nostra comunità e nel contempo, augurano al nuovo Presidente Renato Bianco di poter continuare la positiva e proficua attività svolta dal Club in questi primi 62 anni.