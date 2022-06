Saluggia premia Libero Farinelli eletto con il 60% dei voti

Libero Farinelli, già vicesindaco per due mandati, ottiene la fascia di primo cittadino di Saluggia con il 60,88% delle preferenze, pari a 1.217 voti: scelta nel segno della continuità anche nel centro vercellese che premia per la terza volta di fila la lista "Insieme per la nostra gente" assegnandole 8 seggi.

Claudio Relino, con "Progetto Nuova Saluggia" si ferma al 39,12% con 782 voti. Avrà 4 consiglieri comunali.

A Saluggia gli elettori erano 3.455; i votanti: 2.065 (59,77%); le schede nulle: 32; le schede bianche: 34 e le schede contestate: 0