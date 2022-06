Gentile direttore,

vorrei segnalare l'ennesimo caso di mancato ritiro dei rifiuti.

Ci troviamo in via Custoza: oltre al fatto che sia imbarazzante avere unicamente un bidone per il vetro e uno per la plastica in tutta la via, lo è altrettanto l'inefficienza del servizio, che a quanto vedo non riguarda solo questa zona.