Persone senza dimora: perché Vercelli non beneficia delle risorse regionali?

Da una lettura del sito della Regione Piemonte parrebbe che Vercelli non sia tra i comuni beneficiari delle risorse, provenienti dallo Stato, che la Giunta regionale ha stanziato per supportare le persone senza dimora. Con queste risorse, come stabilito dal Governo, si potrebbero finanziare azioni mirate a fornire un’abitazione e supporto alimentare e sociale.



Come Partito Democratico abbiamo quindi presentato un’interrogazione per chiedere all’Amministrazione Comunale per quale motivo la nostra città non risulti tra i beneficiari degli oltre 72mila euro che sono stati invece ottenuti singolarmente da Alessandria, Asti, Biella, Cuneo e Novara, con i quali si potrà dare un supporto a soggetti, che purtroppo, con l’emergenza economica che stiamo affrontando, potrebbero aumentare sempre di più.



Si tratta oltretutto di un tema di grande rilievo per la nostra città, che oltre alle problematiche comuni a tutto il Piemonte (dove si stima vi siano circa 5000 persone senza dimora), deve affrontare il tema legato all’accoglienza dei profughi pakistani, divenuto ormai un fenomeno costante nel tempo che richiederebbe un’adeguata attenzione da parte del Comune.

Alberto Fragapane, Capogruppo Partito Democratico Vercelli

PREMESSO CHE

La Deliberazione della Giunta Regionale 13 maggio 2022, n. 29-5023, prevede l’approvazione del Programma regionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà e di riparto delle relative risorse 2021/2023

La Deliberazione stabilisce, con riferimento alle risorse per gli interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora, la quota a favore della Regione Piemonte, con ripartizione uguale della quota tra i sette Ambiti Territoriali della Regione Piemonte su cui insistono le 7 città capoluogo (oltre a Torino che gestisce l’emergenza separatamente)

CONSIDERATO CHE

La nota presente sul sito della Regione Piemonte intitolata “Sostegno alle persone senza dimora”, pubblicata in data 27 Maggio 2022 specifica che le risorse, che derivano da fondi statali, sono state stanziate dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Famiglia per ampliare gli interventi per il contrasto alla grave emarginazione già finanziati nel 2016

La nota esplicita che “ I Comuni di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo e Novara avranno 72.750 euro ciascuno per aiutare le persone senza dimora ”

SI INTERROGA PER SAPERE

Per quale motivo Vercelli non abbia beneficiato delle risorse per il sostegno alle persone senza dimora, come si evince dal sito della Regione Piemonte

I consiglieri comunali

Alberto Fragapane, Michele Cressano, Manuela Naso, Maura Forte, Carlo Nulli Rosso, Alfonso Giorgio (Partito Democratico)