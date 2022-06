Incidente tra Borgo d'Ale e Santhià, interviene l'elisoccorso

Grave incidente, nella mattina di domenica, sull'autostrada A4 tra i caselli di Borgo d'Ale e Santhià: due le vetture e quattro le persone coinvolte nello schianto, avvenuto intorno alle 10.

Per i soccosi è intervenuta una squadra del distaccamento permanente di Livorno Ferraris dei Vigili del Fuoco di Vercelli, che si è occupata di estrarre dalle lamiere le persone ferite, affidandole poi al personale di soccorso. Uno dei feriti è stato trasportato in elisoccorso al Cto di Torino, gli altri smistati negli ospedali della zona.

Sul posto, oltre il personale sanitario, sono intervenuti una pattuglia della Polizia stradale e il personale autostrade per la gestione della viabilità e i rilievi.