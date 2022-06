«Festa della Repubblica: noi manifestiamo contro la cittadinanza onoraria al Duce»

Riceviamo e pubblichiamo.

Domani, 2 giugno, Festa della Repubblica, i militanti di Radicali Italiani e dell’Associazione radicale Adelaide Aglietta si recheranno a Pezzana, il Comune il cui Consiglio Comunale ha concesso nuovamente, il 30 settembre 2021, la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini (Deliberazione n. 23/2021, vedi primo link).

Dalle 11,30 alle 12, i radicali sosteranno sotto la sede del Municipio di Pezzana (via Matteotti 50), esponendo una gigantografia (cm 70x100) del facsimile della carta d’identità rilasciata a Benito Mussolini, di professione “dittatore”, segni particolari “fascista”.

Saranno presenti, fra gli altri, Igor Boni (presidente Radicali Italiani), Roswitha Flaibani (+Europa Vercelli), Giulio Manfredi (Giunta RI) e Andrea Turi (coordinatore Ass. Aglietta):

“Domani si sprecheranno le commemorazioni e i discorsi sulla “Repubblica nata dalla Resistenza”.

Noi ci crediamo alla “Repubblica nata dalla Resistenza”, nata sulle macerie morali e materiali di un regime fascista responsabile di negazione della libertà, crimini di guerra in Libia ed Etiopia, leggi razziali, alleanza con Hitler, esecuzioni sommarie.di partigiani e civili. Proprio perché ci crediamo non potevamo non essere nel luogo dove lo scorso settembre è stato deciso non di confermare la cittadinanza onoraria concessa a Mussolini nel 1924 ma di concederne una nuova.

La scorsa settimana, su iniziativa di Radicali Italiani, il presidente Mattarella ha revocato “per indegnità” l’onorificenza della Repubblica Italiana concessa al primo ministro russo ed altri tre uomini di Putin. Ci auguriamo che il sindaco di Pezzana, Stefano Bondesan, che ha proposto e fatto approvare a tambur battente la nuova cittadinanza onoraria al Duce, si renda conto dell’errore commesso e faccia revocare dal Consiglio Comunale una cittadinanza onoraria vergognosa ed intollerabile. Ricordiamo che sul “caso Pezzana” è stata presentata alla Camera dei Deputati un’interrogazione del deputato radicale Riccardo Magi, ancora senza risposta.