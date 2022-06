Festa dello Sport: 25 società, 450 atleti in piazza

Dal calcio, al tennis, dalla scherma all'atletica: dalle discipline più note all'emergente orientereeing. Domenica 5 giugno il mondo dello sport vercellese scende in piazza per una festa nel segno della partecipazione e della voglia di ripartire dopo due anni di attività a singhiozzo.

Sono 25 le società sportive che hanno già aderito alla Giornata Nazionale dello Sport in programma tra piazza Cavour, via Cavour e via Gioberti: circa 450 gli atleti impegnati in sfilate e dimostrazioni. A coordinare l'appuntamento il Coni che, con la delegata provinciale Laura Musazzo, ha messo a punto il programma della giornata.

L'appuntamento è alle 16 con la sfilata degli atleti e la cerimonia di apertura; a seguire le esibizioni delle scuole di danza e, dalle 16,30, spazio alle dimostrazioni delle attività sportive a cura delle varie società.

«Dopo due anni difficili - dice Musazzo, presentando la manifestazione insieme al sindaco Andrea Corsaro e all'assessore allo Sport, Mimmo Sabatino - i bambini hanno voglia e bisogno di poter tornare a praticare attività sportiva».

«E' un grande momento di incontro organizzato con l'orgoglio di sapere che Vercelli ha alle spalle una gloriosa storia sportiva - aggiunge Corsaro -. Sono convinto che i successi sportivi del '900 abbiano le proprie radici nella lungimiranza di chi, allora, pensò a costruire palestre, stadio, pista d'atletica, luoghi nei quali i talenti potevano crescere e affermarsi nelle rispettive discipline. Oggi l'amministrazione comunale porta avanti questo impegno attraverso investimenti che, negli ultimi anni, ci hanno permesso di rinnovare il PalaPiacco e il Campo Coni, di riaprire le piscine e di intervenire in situazioni di emergenza come quella che si è verificata l'estate scorsa al PalaBertinetti. Ora si investirà sul terreno dei Piola, sul PalaPregnolato, sulla sistemazione dell'area dello skate park, sulla creazione di spazi in cui fare attività sportiva all'aperto nei parchi cittadini. Un lavoro che viene portato avanti con grande impegno dai nostri uffici degli assessorati Lavori pubblici e Sport».

Nel corso della giornata un ulteriore momento di interesse è rappresentato dalla contemporanea presenza, in piazza, di uno stand dell'Arma dei Carabinieri che festeggia il 208° anniversario di fondazione.

«E' una bella occasione per incontrare i vercellesi e avvicinare soprattutto i più giovani in un contesto informale», aggiunge il colonnello Emanuele Caminada, comandante provinciale dell'Arma. Nel loro stand, i Carabinieri presenteranno il rinnovato parco mezzi presentando l'attività dell'Arma, da sempre punto di riferimento capillare sul territorio grazie alle stazioni. «Essere parte integrante della Giornata nazionale dello Sport ci offre anche l'occasione per ricordare l'attività del Centro Sportivo Carabinieri, come struttura di formazione per i militari del corpo e anche come fucina di atleti.

«Anche in questi anni difficili - conclude Sabatino - tanti atleti vercellesi sono riusciti a ottenere risultati prestigiosi nelle rispettive discipline; e questo è un motivo di orgoglio per tutta la città».