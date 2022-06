Colpi nei magazzini di generi alimentari: 5 anni a uno dei ladri, 3 al ricettatore

Arrivano le condanne per i componenti della banda che aveva preso di mira i magazzini di stoccaggio di generi alimentati e alcolici pregiati a Vercelli ma anche in altre zone del Piemonte. Le indagini dell'inchiesta denominata "Ostriche e champagne" erano partite dopo un colpo da 25mila euro al magazzino della ditta Partesa, nell'area industriale di Vercelli, e da uno alla Mavi Pesca, che aveva fruttato un bottino di ben 50mila euro.

Lunedì la giudice Angelica Cardi ha condannato a cinque anni a uno dei ladri, Viorel Babut, considerato uno dei componenti della banda, e a 3 Luigi Oste, considerato il ricettatore di parte della merce, trovata nel magazzino del suo bar di Torino. Oste, attualmente, si trova in carcere, accusato di omicidio. Secondo le accuse sarebbe lui infatti ad aver ucciso, nella notte del 31 ottobre, un uomo che, erroneamente, riteneva suo rivale in amore.

Il giudice Cardi ha però assolto Babut per alcuni dei colpi messi a segno dalla banda, tra i quali quelli del vercellese, mentre lo ha condannato per due episodi in provincia di Asti e Cuneo, uno dei quali aveva avuto un bottino superiore ai 15mila euro.