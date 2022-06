Jiujitsu, altro prestigioso titolo per il vercellese Pietro Ferrero

Altra prestigiosa affermazione per il vercellese Pietro Ferrero che, dopo il Campionato Fijlkam e la relativa Coppa Italia, conquista anche il Campionato Italiano Unione Italiana Jiujitsu 2022, il più prestigioso per la lotta a terra.

Il campionato italiano UIJJ si è svolto a Firenze al PalaMandela, dal 27 al 29 maggio, con più di 1500 partecipanti, 10 tatami di gara, praticamente tutti i team italiani.

Ferrero partecipa nella categoria juvenile (under 18) mediomassimi e poi piazzandosi a podio, può iscriversi alla categoria degli assoluti, in cui competono i medagliati di tutte le categorie di peso in gara. Nella giornata di venerdì 27, nella gara nogi, al mattino il vercellese si è classificato secondo nella categoria di peso dopo una sconfitta in finale al pelo per una discutibile decisione arbirtrale su una penalità e così ha potuto accedere agli assoluti del pomeriggio dove ha conquistato un nuovo argento, perdendo la finale ai punti di misura.

Nella giornata di sabato 28 invece si è svolta la competizione regina del Jiujitsu, la gara col kimono, al mattino Pietro Ferrero ha conquistato la categoria vincendo la finale per KO e accedendo aglia ssoluti del pomeriggio dove ha "finalizzato" (mandato ko) tutti gli avversari con sankaku (triangolo di gambe) prima del tempo limite, dominando la competizione.

Estrema soddisfazione per i risultati ottenuti del maestro Roberto Lai, che ha accompagnato Pietro Ferrero ai campionati italiani, e di tutta la squadra del ProVercelli Bjj Batatinha Team.

Al giovane campione arrivano in complimenti anche dell'assessore allo Sport del Comune, Mimmo Sabatino: «A nome dell'amministrazione comunale faccio i complimenti a questo giovane talento che raccoglie i frutti di anni di lavoro e impegno portato avanti con costanza anche nei momenti più complicati vissuti negli ultimi anni».

Intanto, nella sede di corso Rigola, gli allentamenti non si fermeranno neppure nel periodo estivo, in previsione di ulteriori appuntamenti agonistici a luglio quali l' European Jiujitsu League e il trofeo Born to Figth.