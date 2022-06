Grande giornata di basket: per i Bugs e per Adriana Coralluzzo

Decima e ultima partita, decima vittoria consecutiva per i Vercelli Bugs, categoria esordienti.

È stata la loro grande giornata, perché si sono imposti, a fatica, contro un'ottima formazione, l'Accademia Basket VCO, è stata la grande giornata della loro allenatrice, Adriana Coralluzzo, che al mattino di domenica, insieme al suo vice Giorgio Lobascio, ha visto la sua squadra vincere e registrare un ulteriore segno di crescita, e al pomeriggio dare il suo contributo, come giocatrice, della Pallacanestro Femminile Vercelli che ha vinto (e della quale diciamo in altra parte del giornale) una gara decisiva per l'accesso alle finali per la promozione in serie B.

Quella di domenica sarà ricordata quindi come una delle ultime partite in cui i Bugs probabilmente sono stati allenati dalla coppia Coralluzzo-Lobascio.

Ma da ricordare sono questi due anni - quella passato, sotto la “morsa” delle restrizioni e quindi a metà, e quello attuale, entusiasmante – di grandi soddisfazioni e di crescita di un gruppo di ragazzi tirati su da Mauro Bordi, ora a Novara (che peccato).

Coralluzzo e Lobascio (che vista la differenza anagrafica potrebbero essere figlia e padre) hanno lavorato sodo e hanno lavorato bene perché – al di là dei risultati – hanno saputo trasmettere dei sani principi e soprattutto l'amore per il basket ai loro ragazzi.

Ne sono testimoni i risultati, ne è testimone un'immagine della partita di domenica: ad esultare c'erano tutti, convocati e non, sintomo, questo, di un grande gruppo che fa ben sperare per il futuro.

Ma veniamo alla partita.

L'Accademia Basket VCO è stata, senza ombra di dubbio, la formazione più tosta affrontata dai vari Tarello, Spinelli, Perotti eccetera.

Prima frazione: soffertissima, vinta per un “pelo”. 4 a 3.

Seconda frazione: sempre sul filo dell'equilibrio, comunque vinta. 9 a 6.

Terza frazione: dominio in lungo e in largo degli ospiti: 0 a 8.

Quarta frazione: vittoria d'orgoglio dei Bugs. 10 a 3.

Quinta frazione: l'Accademia Basket, trascinata da un'ottima Martina Salis, torna a imporsi. 2 a 14.

Ultima e decisa frazione: in caso di vittoria degli ospiti per i Bugs sarebbe la prima sconfitta (parità di frazioni, ma meno i canestri realizzati). Ma ancora una volta, con determinazione, riescono, seppur sudando, a imporsi. 8 a 6.

Vittoria sofferta, vittoria meritata: 4 frazioni di gioco ai Bugs 2 all'Accademia Basket.

(Poi la squadra, insieme a Giorgio Lobascio, nel pomeriggio era presente al Palapiacco per tifare Pallacanestro Femminile Vercelli e per Adriana Coralluzzo).

Vercelli Bugs - Accademia Basket VCO 14-10 (3 punti per ogni gara vinta, uno per le sconfitte).

Bugs Vercelli: Bonetti; Rotoli; Brusa; Tarello; Spinelli; Cerone; Perotti; Haxhiasi; Marinato; Vukaj; Bassini; Deambrosi.