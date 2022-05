Ex Enal, lavori al telo di impermeabilizzazione della vasca

Lavori in corso, alla piscina ex Enal di via Tasso dove, durante la fase preparatoria all’apertura si è verificata una rottura del telo di impermeabilizzazione della vasca in corrispondenza di una zona perimetrale. Un problema che ha reso impossibile proseguire con gli interventi di riempimento e ha richiesto l'intervento di una ditta per eseguire le riparazioni del caso.

Nel corso dei lavori è poi emersa la necessità di effettuare un'ispezione più accurata e di ampliare l'intervento sul telo impermeabilizzazntre anche a un'altra zona dell'impianto in cui si stavano verificando dei distacchi.

«Siamo intervenuti rapidamente per il ripristino della vasca - spiega il vice sindaco Massimo Simion -. Nel giro di cinque giorni gli uffici hanno incaricato una ditta di eseguire la riparazione e le verifiche del caso».

Secondo le previsioni degli uffici, i lavori saranno terminati entro qualche giorno, per dare modo, in settimana di far partire le attività di riempimento della vasca e le procedure di clorificazione, con l’obiettivo di arrivare all’apertura entro i primi dieci giorni di giugno.

«L’impianto natatorio - ricorda Simion - è stato candidato al bando di rigenerazione urbana per 500mila euro con l'obiettivo di poter effettuare a una ristrutturazione strutturale completa della storica struttura cittadina».

Lo scorso anno l'area esterna della storica piscina era stata trasformata con la posa dell'erba sitentica a coprire il fondo in cemento del bordo vasca, una novità apprezzata dai vercellesi e che aveva reso l'impianto, costruito negli anni '30, più gradevole e colorato.