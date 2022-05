Tre vercellesi nella nazionale italiana di Walking Football

L'Italia over 50 e, nella foto sotto, Stefano Calonico

Riflettori sul Walking Football, definito anche Calcio Camminato (LEGGI QUI)

Il 21 e 22 maggio si disputa a Bilbao il primo torneo dedicato alle squadre nazionali over 50, 60 e 70, il Basque Country International WF Cup, quadrangolare con la partecipazione delle rappresentative dei Paesi Baschi, dell’Italia, della Francia e dell’Inghilterra.

Dopo alcuni stages di selezione, tre Vercellesi sono stati convocati per la Nazionale italiana: Enzo Finati e Stefano Calonico (over 50, alla guida del mister Massimo Linarello) e Franco Zanetto (over 70).

L'evento dovrebbe essere trasmesso in diretta streaming (CLICCA QUI)

Questo invece (CLICCA QUI) è l'elenco delle squadre iscritte al Walking Footbball; troverete WF Pro Vercelli il cui referente è l'ex bianca casacca Franco Balocco

Ricordiamo che WF Pro Vercelli di Franco Balocco partecipa al Campionato Regionale over 50 e over 60