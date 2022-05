Giovedì l'addio ad Andrea Pierrettori, guida di 37 anni

Si svolgeranno giovedì, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Alagna, i funerali di Andrea Pierrettori, la guida alpina trovata morta nelle acque del torrente Mastallone.

Pubblicando sulla propria pagina Facebook una bellissima immagine dell'amico scomparso, il Corpo Guide di Alagna dedica a "Pier", come veniva familiarmente chiamato, un commosso ricordo.«Non dimenticherà mai l’amore per la montagna, l’altruismo e la professionalità di Andrea. Un punto di riferimento e unione non solo per il Corpo e la sua Scuola, ma per tutta la comunità del paese. Pensando a lui scaleremo le tante vette del mondo, sentendolo così ancora più vicino. Ciao “Pier”».

Pierrettori era conosciuto da tutti i colleghi e da molti escursionisti come una persona gentile e disponibile, pronto a mettersi in gioco in caso di necessità come quando insieme ai colleghi aveva estratto un alpinista da un crepaccio. Lascerà un grande vuoto nella famiglia delle Guide.