"Una gita a....": Vercelli sulla Settimana Enigmistica

Vercelli è la protagonista della rubrica “Una gita a...” sulla Settimana Enigmistica uscita il 5 maggio.

A inviare le foto è stata Liza Binelli, insegnante di lettere e ricercatrice storica vercellese.

«Ho realizzato il servizio fotografico a ottobre 2018. Sì, avete letto giusto. Circa quattro anni fa ho contattato la redazione della storica rivista milanese per farmi dare le indicazioni per l'invio delle immagini. E, sarò sincera, dopo averle ricevute ero lì lì per mollare. Dovevo realizzare gli scatti in una giornata nuvolosa, non ci dovevano essere persone, auto, cartelli pubblicitari, ombre, alberi, niente interni, né notturni e, soprattutto non dovevo ripetere i soggetti delle precedenti uscite».

Vercelli era già stata inserita nella rubrica nel lontano 1956, nel 1989 e nel 2002 e in quelle occasioni erano comparsi il Sant'Andrea, piazza Cavour, il tribunale e altri scorci cittadini. Una vera e propria sfida quella proposta a Binelli che però non si è data per vinta fotografando il duomo, il portico del Dugentesco, la Torre dell'Angelo, uno scorcio del fiume Sesia, via Verdi e uno dei bel palazzi di via Duomo.

«Le richieste di pubblicazione – aggiunge Binelli – arrivano a centinaia da tutta Italia e la redazione ha quindi il materiale per preparare le bozze in anticipo di anni!». Così, se qualcuno deciderà di prendere spunto dal settimanale per organizzare una gita in città avrà anche la bella sorpresa di ammirare la storica Torre di piazza Cavour completamente restaurata.

A comporre il cruciverba ci hanno pensato gli esperti di enigmistica, ai lettori - vercellesi e non - spetterà invece trovare le soluzioni.