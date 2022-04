Corsa dei Buoi: Caresana scioglie il voto a San Giorgio - FOTO

E' tornato il pubblico a colorare le strade, l'allegria della festa e dei saluti. Con un'edizione filata via liscia senza false partenze, Caresana ha sciolto il voto a San Giorgio e vissuto la 786° edizione della Corsa dei Buoi. Dopo due anni in cui la pandemia ha impedito lo svolgimento del tradizionale programma della patronale, l'unico inconveniente della giornata si è registrato al mattino con la decisione di non far correre una coppia di buoi, apparsa troppo nervosa.

Tre, dunque, i carri che si sono presentati sulla linea di partenza davanti alla chiesetta di San Giorgio: a tagliare per primi il traguardo del percorso - sul quale era stata messa terra battuta - la coppia formata da Alessandro e Francesco Conti. Secondi Andrea Cantatore e Fabio Franchi, terzi Giorgio Fagnola e Luca Ferrari.

Nello spazio isolato e recintato, al di là della chiesa di San Giorgio, una quindicina di esponenti del Fronte Animalista con striscioni e megafono, hanno protestato contro la gara e in difesa degli animali, contenuti dalla presenza delle forze dell'ordine.