Cittadinanze "facili": condanne complessive per 23 anni. Riconosciuta l'associazione a delinquere

Ventritré anni - quattro in più rispetto a quanto era stato chiesto dal pubblico ministero nella sua requisitoria. La sentenza di primo grado per il processo ai quattro imputati per le "cittadinanze facili" a Crescentino si conclude con la condanna di Stefano Masino, Annalisa Aresi, Simone Terezinha Frassini e il figlio Raphael Bussolo, riconosciuti responsabili di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e al falso. Sei anni la pena comminata a Masino, Aresi e Frassini, cinque a Bussolo; assoluzione, invece, per alcuni capi di imputazione satellite dei quali i quattro dovevano rispondere a vario titolo. Il collegio ha riconosciuto provata l'associazione a delinquere per la quale, invece, il pubblico ministero aveva chiesto l'assoluzione.

Tra le pene accessorie è stata disposta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e per Aresi e Masino è stata stabilita la cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Crescentino, parte civile nel processo. Infine sono state dichiarate false le 79 cittadinanze iure sangunis concesse dal Comune e finite nel faldone dell'inchiesta.

La sentenza emessa dal collegio presieduto dal giudice Enrica Bertolotto ha di fatto riconosciuto l'impianto accusatorio della Procura: secondo quanto era emerso dalle indagini condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Vercelli, la società di servizi di Frassini e Bussolo aveva messo in piedi un sistema corruttivo volto a ottenere la cittadinanza per i clienti brasiliani con la complicità dei due impiegati dell'Ufficio anagrafe del Comune. I quattro imputati, arrestati nell'ottobre del 2020, erano rimasti per otto mesi ai domiciliari, rigettando sempre le accuse contestate: presenti alla lettura della sentenza, così come a tutte le udienze del processo, sono usciti dall'aula visibilmente provati, accompagnati dai loro legali che, dopo la lettura delle motivazioni presenteranno un prevedibile Appello.