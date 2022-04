Una studentessa 18enne è la vittima del tragico incidente di Gattinara

Era di Brusnengo, studentessa al liceo artistico di Romagnano Sesia, la giovane morta nel pomeriggio di mercoledì a Gattinara, investita da un'auto mentre stava attraversando con un'amica 17enne corso Valsesia, all'altezza del civico 200, nel tratto esterno al centro storico della strada che conduce verso la Valsesia.

A travolgere le due studentesse un uomo del 1941 di Boca che, alla guida di una Mercedes, percorreva la strada in direzione di Gattinara. L'uomo si è fermato e alle forze dell'ordine avrebbe detto di non aver visto le due ragazzine.

Mentre per la 18enne i sanitari del 118 non hanno potuto fare nulla, ed è spirata nonostante i tentativi di rianimazione, la 17, trasportata in elisoccorso a Novara, è stata ricoverata in codice giallo.

La provinciale per la Valsesia e la zona novarese di Romagnano, è stata chiusa per la gran parte del pomeriggio con lunghissime code sia lungo il tratto che lungo la viabilità alternativa: la circolazione ha ripreso a scorrere intorno alle 18,30, una volta ultimati tutti in rilievi da parte della Polizia Stradale e delle forze dell'ordine.

La notizia del gravissimo incidente ha scosso tutta la cittadina che ora trepida per la giovanissima ferita.