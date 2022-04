Un abbraccio e il portafoglio spariva: rischia 7 e 4 mesi

Latitante dallo scorso dicembre, rischia ora una condanna a 7 anni e 4 mesi per le accuse di furto aggravato, rapina, e indebito utilizzo di carte di credito.

Si è celebrato in questi giorni il processo nei confronti di Adriana Seferovic, la giovane nomade che, insieme al suo compagno e portandosi appresso i tre figli piccolissimi, aveva messo a segno quattro colpi ai danni di anziani vercellesi, derubandoli di portafogli e orologi con la tecnica dell'abbraccio.

La donna e il marito, arrestati lo scorso ottobre dopo un'indagine della squadra mobile, arrivavano a Vercelli dal Torinese dove dimoravano solitamente e proprio da una struttura del torinese dove si trovava agli arresti domiciliari, Adriana Seferovic è sparita a dicembre. facendo perdere le proprie tracce. Anche per questo il pubblico ministero Rosamaria Iera, ritenendo provate tutte le accuse contestate alla donna, a chiesto che non le vengano riconosciute attenuanti neanche generiche. Nei confronti della Seferovic, tra l'altro, solo poche settimane fa era già stata emessa sentenza di condanna per a 9 mesi per un furto commesso in un bar a Vercelli.