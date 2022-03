Pallacanestro Femminile Vercelli, risultati delle giovanili

PALLACANESTRO FEMMINILE VERCELLI - SETTORE GIOVANILE

CAMPIONATO UNDER 13 –

Girone A

4^ giornata andata

Sabato 26.3.2022– a Venaria (TO) Palestra Sport Club

Basket Venaria - Pallacanestro Femminile Vercelli 71-43

( parziali:15-2; 32-15;57-23 )

Tabellino PFV: Fall A.6; Alilou ; Panelli 8; Trotti 12; Stacchini 6; Zannini 11; Ferla; Lahmidi ; Mura; Bari; Khoule; Balzaretti.. All.re Fabrizio Valentini.

Sconfitta dignitosa per le Under 13 della PFV battute dal Basket Venaria per 71-43, al termine di una gara che, in almeno due dei quattro periodi, ha visto le vercellesi battersi alla pari con le più forti avversarie, mentre negli altri due le stesse sono apparse quasi incapaci di buttare la palla dentro il canestro.

L’approccio delle ragazze di Valentini (ancora in panchina a sostituire Anastasio) è stato a dir poco disastroso, quasi fossero ancora rimaste con la testa ancora in viaggio per Venaria anziché sul campo, dove in pratica non indovinavano un tiro: 15-2 il parziale che indirizzava a senso unico la partita determinandone il risultato.

Nel secondo periodo le ospiti sembravano risvegliarsi e disputavano un quarto equilibrato (17-13) chiudendo a metà gara sul 32-15, senza riuscire, però, ad accorciare le distanze.

Nella ripresa si ripeteva la situazione del primo periodo, questa volta però con soli 8 punti andati a segno ma ben 25 subiti e partita di fatto archiviata.

L’ultimo quarto vedeva la PFV risorgere nuovamente e mettere a segno 20 punti contro i 14 delle avversarie che, però, avevano dalla loro il bottino messo da parte in precedenza e potevano permettersi il lusso di rilassarsi un po’.

Tutto sommato è stata una prova piuttosto altalenante, peraltro propria di queste categorie frequentate da ragazze giovanissime ed ancora incostanti, che però in casa PFV conferma i progressi che questo gruppo sta mettendo in mostra.

------------------------

CAMPIONATO UNDER 15

2^ fase di completamento - Girone Unico

3^ GIORNATA – girone a sola andata

Domenica 27.3.2022 – a La Morra (CN) –ora 11,00

Langhe Roero - P allacanestro Femminile Vercelli – 67-42

(parziali: 12-4; 25-18; 42-30)

Tabellino PFV: Dikrane 4; Giuliani 9; Prinetti 10; Dipace 2 ; Bari H.1; Cavalli 4, Nicosia 4; Panelli. All.re: Dario Gobbo in sostituzione di Gianfranco Anastasio).

Le Under 15 della PFV tornano a testa alta da La Morra, dove sono state battute dalla locale compagine del Langhe Roero per 67-42.

Tale risultato è giunto al termine di una buona partita in cui le vercellesi si sono battute al limite delle loro possibilità, tenuto conto che una volta di più hanno dovuto giocare con soli otto giocatrici a referto per una serie di sfavorevoli concomitanze.

Tra esse gli infortuni (Torazzo) e le quarantene (Haxhsiai), oltre ad un paio di ragazze da “Chi l’ha visto?”, ossia praticamente scomparse dai radar senza lasciare tracce tangibili.

Inoltre la concomitanza con la gara delle Under 17 il pomeriggio dello stesso giorno ha impedito di integrare la squadra con elementi di quel gruppo, dovendosi limitare ogni inserimento a Sofia Panelli dell’Under 13 , unica disponibile a bissare la partita del giorno prima senza grande preavviso, mostrando apprezzabile attaccamento ai colori sociali.

Ne è scaturita una gara comunque combattuta, nonostante la ormai solita partenza ad handicap in trasferta (12-4 al 10’) cui le ragazze vercellesi sapevano mettere una pezza nel secondo periodo (vinto 13-14), chiudendo così a metà gara sul 25-18, ancora ampiamente in corsa.

Nella ripresa la PFV teneva botta nel terzo quarto, senza lasciare scappare le avversarie (42-30’ al 30’), ma purtroppo doveva cedere nell’ultimo periodo (24-12 il parziale) a causa anche della stanchezza dovuta all’impossibilità di effettuare le dovute rotazioni, con solo otto giocatrici in panchina.

Alla fine lo score diceva -25 ma tutti i presenti a La Morra – da ringraziare – hanno espresso valutazioni positive sulla prestazione delle ragazze vercellesi.

Nota di cronaca: in questa partita Elena Cavalli (2008) ha messo a segno i suoi primi punti ufficiali in campionato, guadagnandosi il diritto di offrire le paste alle compagne al prossimo allenamento.

-----------------------

Campionato Under 17 -

2^ fase

Girone “Primavera” – 3^ giornata

Domenica 27 marzo.2022 a Valenza – Palestra Centro Sportivo Barcaro

MADO Valenza - Pallacanestro Femminile Vercelli 37-66

(parziali: non pervenuti)

Tabellino PFV: Cafasso 2 Carrozza 9; Dutto 3; Fiore 2; Giorgi 3; Nicolotti 2; Pintonello E. 2; Rizzato 13; Quartieri 10; Momo M. 18; Baro 2. All.re Fabrizio Castelli

Nel campionato Under 17, girone “Primavera”, la PFV di Fabrizio Castelli è andata a cogliere a Valenza (AL) una buona e convincente vittoria contro la locale compagine del MADO per 37-66.

Il risultato finale racconta di una netta supremazia delle ospiti, messa in chiaro fin dalle prime battute e, se da un lato l’avversaria non è stata certo una delle più ostiche da affrontare, dall’altro la squadra vercellese ha mostrato netti miglioramenti rispetto al girone di qualificazione raggiungendo una maggior compattezza e mettendo in condizione tutte le sue atlete di iscriversi al tabellino delle marcatrici.

Le ragazze di Castelli hanno condotto la partita, imponendo il loro gioco con una manovra fluida e scegliendo buone soluzioni d’attacco, mentre in difesa sono riuscite a limitare al massimo l’offensiva delle avversarie con una buona difesa che le ha tenute sotto i quaranta punti. Quanto serve, nel basket, per vincere, in sostanza.

Di un certo rilievo l’ennesima buona prestazione di Matilde Momo (2007) autrice di 18 punti, che si sta confermando elemento cardine della squadra e – si spera in società – anche degli altri gruppi, mentre da annotare con piacere il ritorno sul parquet di Veronica Quartieri, a lungo precauzionalmente assente dal campo..

Buona iniezione di fiducia, dunque, per le Under 17 di Cigliano, Saluggia e Alice, targate PFV che ora puntano ad inanellare qualche altra bella vittoria.