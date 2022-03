Sterpaglie a fuoco: l'incendio distrugge anche una baracchetta in legno

Un incendio di sterpaglie, scoppiato nel pomeriggio di sabato 26 marzo, ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco dopo che le fiamme avevano attinto una baracchetta in legno all'interno di un cortile privato ad Alice Castello.

Intorno alle 15 è stato necessario far intervenire una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Santhià e una del distaccamento permanente di Livorno Ferraris per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l'intera area.

L’intervento si è protratto per circa due ore.