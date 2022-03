Engas Hockey Vercelli batte Tierre Chimica Montebello 9-8

Engas Hockey Vercelli batte Tierre Chimica Montebello per 9-8. Non è stata una partita, ma un’ incredibile battaglia dai ritmi infuocati con continui sorpassi e controsorpassi. Match in cui l’hockey pista ha espresso tutta la propria bellezza. Difficile sintetizzare una gara con 17 reti: basti dire che non c’è stato un minuto di vuoto. Qualche svarione difensivo, inevitabile con un punteggio del genere, da ambo le parti e HV che non è riuscita a gestire il vantaggio in alcuni frangenti, ma tanto cuore e spirito agonistico espresso in pista dalle due squadre. Per l'Engas un Moyano in serata spettacolare è stato determinante: 4 reti per lui, di cui due da posizione impossibile e un tiro diretto trasformato. Bene anche capitan Tataranni, doppietta, e una solida intesa con Zucchetti, testimoniata dai suoi cross determinanti. Ora in classifica Engas è settima con 32 punti a pari merito con il Sarzana. Prossimo appuntamento con i nerogialloverdi: sabato 26 marzo alle 20.45, in trasferta contro il Sandrigo, attualmente undicesimo in campionato.

1°tempo : la prima occasione è per Fariza ma, su contropiede, giunge il vantaggio dell’Engas: Tataranni si invola e passa Zucchetti che infila da sotto Pertegato. La partita è vivissima: Nicoletti colpisce una traversa per il Montebello, mentre Tataranni impegna Pertegato con una conclusione al volo. A seguire, Zucchetti confeziona un tiro-cross su cui Tataranni non arriva per un soffio, tagliando dentro l’area veneta. Poi, Fariza va al tiro, ma trova Verona pronto. Altra bella chance per Zucchetti che si accentra e conclude, ma senza sorprendere l’estremo difensore avversario. Inatteso, in una fase in cui il Vercelli faceva pressing, arriva il pareggio del Montebello che dalla sinistra trafigge Verona. HV reagisce immediatamente con Moyano a riportare i nerogialloverdi in vantaggio da posizione impossibile. Sempre l’argentino, poco più di trenta secondi dopo, ribatte in rete un tiro di Mattugini per il 3-1. Venti scatti di lancetta a seguire, su azione il Montebello accorcia con Miguelez Melendrez. La partita ha ritmi serratissimi: Moyano coglie un palo, come se 4 gol in un minuto e mezzo non fossero abbastanza! Nicoletti ci prova da lontano con Ghirardello rapace a tentare di deviare in rete, Verona non si fa beffare. Fariza, poi, lo impegna dalla destra, ma senza riuscire a passare. Poi, Soarez serve lo stesso Fariza con il portiere vercellese a superarsi. Gol sbagliato, gol subìto: Moyano, di nuovo da posizione defilata, insacca il 4-2. La replica degli ospiti è immediata e porta la firma di Nicoletti che segna dalla destra in contropiede. A sette minuti dalla fine del primo tempo, Tataranni conclude con un’accelerazione fatale una manovrata azione dei bicciolani, è il 5-3. Lo stesso capitano di HV, ancora una volta su cross di Zucchetti, costringe Pertegato a distendersi per negargli la rete. Brendolin, servito da Fariza, va al tiro, trovando reattivo Verona. I veneti si riavvicinano con un superbo gol di Brendolin realizzato con veloce alza e schiaccia. Grande occasione anche per Brusa con Pertegato chiamato a superarsi. A seguire, il Montebello sfiora il pareggio con Miguelez Melendrez. Si va riposo sul 5-4.

2°tempo : Moyano subito propositivo con Pertegato a parare col casco. Il Montebello agguanta il pareggio su contropiede con un pizzico di fortuna: Maniero, infatti, scivola, lasciando campo libero a Fariza Corral che segna. Un minuto e mezzo dopo, i veneti riescono nel sorpasso, ancora su contropiede, con Soares che, lasciato completamente solo, trafigge Verona per il 5-6. Poi, grande occasione per Mattugini che ribatte la respinta di Pertegato del tiro di Zucchetti. Il capitano dei biancorossi, Fariza Coral, manca di poco un'alza e schiaccia alla sinistra di Verona. All’ottavo, ancora Soares va in rete, superando Maniero: siamo 5-7. Subito dopo, Miguelez Melendrez stende in malo modo Zucchetti, guadagnando un cartellino blu. Moyano si incarica del tiro ad uno e, dopo una serie di finte velocissime, supera Pertegato riportando HV sotto di un solo gol. HV giunge al pareggio con una triangolazione volante Tataranni-Moyano-Zucchetti: mancano quindici minuti e siamo 7 pari. A stretto giro, Brusa coglie un palo. Poi, due chance per il Montebello non sfruttate. HV con un’azione prolungata crea due occasioni, una con Tataranni e la seconda con Brusa da lontano. Lo stesso 17 nerogialloverde non riesce ad infilare in rete, solo davanti a Pertegato. Il match continua ad essere infuocato, con le squadre che creano rispettivamente e a non finire. HV prende un altro palo, ancora con Brusa, servito da Moyano. Al diciannovesimo, i veneti si portano in vantaggio con Ghirardello che conclude in gol una fase confusa. HV non si dà per vinta e pareggia con capitan Tataranni dalla media distanza, di nuovo servito da Zucchetti: 8 pari. Poco dopo, cartellino blu per il portiere del Montebello, Pertegato che abbatte Tataranni. Lo stesso capitano batte la punizione ad uno, ma prende il palo. Engas capitalizza comunque il power play con Maniero che, da appena fuori area e libero, prende la mira e mette il sorpasso vercellese: 9-8 con cui la gara si conclude.

TABELLINO

Formazioni:

Engas Hockey Vercelli : Verona in porta, Tataranni (C), Zucchetti, Moyano, Brusa, Maniero, Mattugini, Sisti, Pasciullo Allenatore : Sergi Punset. Tierre Chimica Montebello: Pertegato fra i pali, Fariza Corral (C), Nicoletti, Soares Silva, Miguelez, Brendolin, Ghirardello, Pettenuzzo. Allenatore: Luca Chiarello

Arbitri : Filippo Fronte e Marcello Di Domenico

RETI : 1°T : 24’17 Zucchetti (HV) 1-0; 16’18 Brendolin (Montebello) 1-1; 15’46 Moyano (HV) 2-1; 15’02 Moyano (HV) 3-1; 14’41 Miguelez Melendrez (Montebello) 3-2; 8’07 Moyano (HV) 4-2; 7’47 Nicoletti (Montebello) 4-3; 6’59 Tataranni (HV) 5-3; 0’43 Brendolin (Montebello) 5-4 2°T : 23’56 Fariza Corral (Montebello) 5-5; 21’24 Soares (Montebello) 5-6; 17’36 Soares (Montebello) 5-7; 16’57 Moyano (HV) 6-7; 15’44 Zucchetti (HV) 7-7; 6’48 Ghirardello (Montebello) 7-8; 5’21 Tataranni (HV) 8-8

Cartellino blu : 2°T 16’53 Miguelez Melendrez (Montebello); 4’05 Pertegato (Montebello)

Computo totale falli : HV 4; Montebello 8