“Noi di Centro", Ganzaroli è il segretario provinciale

Continua l’organizzazione territoriale di “Noi Di Centro", il partito di centro guidato a livello

nazionale da Clemente Mastella e Giorgio Merlo e che vede il vercellese Luca Pedrale rivestire l'incarico di presidente regionale. Dopo la nomina dei segretari regionali, il partito si sta strutturando a livello provinciale e locale.

Anche la provincia di Vercelli ha il suo nuovo segretario. È Valter Ganzaroli. Esponente politico di lungo corso, per molti anni sindaco di Oldenico, Valter Ganzaroli ha il compito di organizzare il partito in tutta la provincia di Vercelli, in vista anche dei prossimi appuntamenti elettorali, politici ed amministrativi.