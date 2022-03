Engas Hockey Vercelli sconfitta a Grosseto per 4-2

Serata storta per Engas Hockey Vercelli, battuta a Grosseto per 4-2. Primo tempo combattuto, con HV a portarsi in vantaggio e i padroni di casa a riuscire nell’aggancio e sorpasso in una manciata di secondi. HV sbaglia un rigore sul 2-1. La parte finale della prima frazione è stata caratterizzata da grande nervosismo e un’interruzione di gioco massiccia che ha portato all’espulsione definitiva di Zucchetti e a un cartellino blu all’indirizzo di Cabella. Il match è stato indubbiamente aspro. Nella seconda frazione, Grosseto si comporta bene sia in possesso che in attacco, Vercelli tenta di riorganizzarsi manovrando, ma non riesce a pungere. Da segnalare un tiro diretto non realizzato che avrebbe accorciato le distanze a una sola rete.

In classifica, Grosseto supera HV con questa vittoria e i nerogialloverdi ora sono settimi. Prossimi impegni di Engas Hockey Vercelli: mercoledì 9 marzo ore 20.45 quarti di finale di Coppa Italia contro Amatori Wasken Lodi in trasferta e, in campionato mercoledì 16 marzo in casa, sempre alle 20.45, con il Follonica.

Primo tempo : Saavedra ci prova subito, trovando l’opposizione di Verona. Poco dopo, HV risponde su contropiede: Zucchetti serve Tataranni che non aggancia. Seguono due tentativi per parte, uno di Nacevich, l’altro di Zucchetti, ma nessuno dei due porta enorme pericolo. Maniero va al tiro dalla sinistra, ma la palla è alta. Saavedra tenta un'alza e schiaccia in area piemontese con Verona che respinge. A seguire, Moyano impegna Menichetti. Subito dopo, buon intesa Saavedra-Franchi, ma la conclusione biancorossa è centrale. La partita si sblocca al dodicesimo, con un bel tiro di Zucchetti da tre quarti di campo che Tataranni devìa sotto rete. Poco dopo, sempre lui dalla sinistra serve Moyano che impatta al volo, trovando pronto Menichetti. Poi, Mount è autore di una buona iniziativa dalla destra in area vercellese, riuscendo a servire Saavedra che, però, tira fuori. Poco dopo, Moyano accusa una brutta botta cadendo nella sua area. Lo stesso argentino ruba palla a centro campo, per poi involarsi in contropiede e giungere al tiro, Menichetti para. Il Grosseto pareggia al termine di un’azione corale con Nacevich, quando mancano meno di 6 minuti al termine della frazione. Moyano commette fallo su un avversario e gli arbitri concedono un tiro diretto che Paghi trasforma per il vantaggio toscano. Si passa, così, dallo 0-1 a 2-1 nel giro di un minuto e mezzo. Tataranni viene lanciato da Verona e arriva a conclusione, ma Menichetti si oppone. Cabella è pericoloso con un tocco sotto rete, Verona risponde di riflesso. Subito dopo, Tataranni viene steso in area avversaria, è rigore. Lo stesso capitano si incarica della battuta, ma la trasformazione non riesce. Poco dopo, animi molto caldi in pista: Zucchetti rimedia un blu per un fallo su Nacevich e nell’abbandonare il campo viene a contatto con Cabella: cartellino rosso per il numero 84 nerogialloverde e a Cabella viene assegnato un blu per proteste. Paghi batte la punizione di prima, Verona para. Brusa scocca un tiro dalla destra da metà campo, ma trova pronto Menichetti. Poco dopo, una palla persa porta in contropiede il Grosseto e al secondo sentivo, dopo un batti e ribatti, Franchi infila in rete il 3-1 con cui si va a riposo.

Secondo tempo : la prima vera occasione è per Paghi che trova un bella parata di Verona. A stretto giro, Moyano commette fallo proprio su Paghi: è il decimo di squadra; Mount si incarica della punizione di prima e realizza il 4-1. Poi, Brusa ruba palla e serve Moyano che giunge al tiro; su respinta di Menichetti, lo stesso Brusa ci prova da lontano, ma la pallina va fuori. Dopo una punizione vercellese, Mount parte in contropiede, sino ad arrivare a tu per tu con Verona, ma si allarga troppo. Servito da Tataranni, Sisti prova il tiro, ma Franchi lo “sporca”. Nonostante il vantaggio, è il Grosseto a fare possesso e a esprimere in pista più iniziativa in questi minuti. Franchi, dopo essersi liberato, impegna Verona che non lo lascia passare. A seguire, altre due occasioni per il Grosseto, in cui ancora l’estremo difensore vercellese si fa valere. Sisti con un affondo personale giunge al tiro, ma la pallina termina alta. In questa fase, HV manovra e fa possesso, ma senza riuscire ad arrecare vero pericolo alla porta toscana. L’occasione migliore di questa parte di partita arriva su contropiede, con Tataranni che tira bene trovando una valente replica di Menichetti. Poi. proprio il capitano nerogiallovede va in rete una manciata di secondi a seguire, cogliendo un assist di Brusa e trafiggendo Menichetti sotto porta: siamo 4-2. Poco dopo, decimo fallo del Grosseto ad opera di Nacevich su Sisti. Tatranni batte il tiro diretto, ma Menichetti lo chiude bene. C’è ancora tempo per un’occasione di Sisti. La partita termina 4-2.

TABELLINO

Formazioni : Edilfox Grosseto : Menichetti in porta, Saavedra (C), Franchi, Nacevich, Paghi, Mount, Nardi, Rodriguez, Cabella, Biancucci, Sassetti. Allenatore : Federico Paghi Engas Hockey Vercell i: Verona fra i pali, Tataranni (C), Zucchetti, Moyano, Brusa, Sisti, Mattugini, Maniero, Pasciullo. Allenatore : Sergi Punset

Arbitri : Ulderico Barbarisi di Salerno e Francesco Stallone di Giovinazzo

Reti :

1°T 13’34 Zucchetti (HV) 1-0; 6’13 Nacevich (Grosseto) 1-1; 4’56 Paghi (Grosseto) 2-1; 0’43 Franchi (Grosseto) 3-1 2°T 19’40 Mount (Grosseto) 4-1; 4’32 Tataranni (HV) 4-2

Cartellino blu : 1°T 2’53 Cabella (Grosseto)

Cartellino rosso: 1°T 2’53 Zucchetti (HV)