Torino Nouvelle Vague: un giallo raffinato e ricco di rimandi all’arte e alla psicoanalisi

Quasi avesse sviluppato un sesto senso per il crimine, il commissario Mauro Ferrando si sveglia qualche secondo prima che il cellulare inizi a vibrare. È domenica mattina. Il cielo è ancora completamente buio perché siamo oltre la metà d’ottobre, ancora due settimane al ritorno all’ora solare, non c’è speranza di vedere i segni dell’aurora.

Indossa solo boxer e T-shirt ma non sente freddo, perché in questo anomalo ottobre si è formata una bolla di alta pressione, di giorno la temperatura si alza fino a 19 gradi, e non scende di molto nelle ore notturne.

— Hai chiamato il medico legale?

Accende la macchinetta del caffè espresso. Per fortuna ieri sera si è sfilato i vestiti davanti al televisore prima di seguire Domiziana in camera, così adesso può evitare di tornarci. Non gli fa piacere lasciarla da sola in casa sua mentre lui è fuori per lavoro. Paranoia professionale. E poi lei neppure ha le chiavi.

— Manda un’auto a prendermi — dice prima di interrompere la comunicazione.

Si veste in fretta e riempie la tazzina di caffè nero. Nell’attesa non riesce a rimanere con le mani in mano. Una specie di terrore del vuoto lo perseguita dagli studi universitari. Siede davanti al televisore con il comando muto inserito, e si gode il caffè bollente davanti al bianconero di un film Fuori Orario, di quelli che piacerebbero a Erasmo, il suo migliore amico. Un ragazzo e una ragazza, evidentemente fuggiti di casa insieme, percorrono con una barca a motore un arcipelago di scogli su cui sorgono case a un piano, di legno scuro, con gli infissi delle finestre dipinti di bianco. Preme il comando info, è un film di Ingmar Bergman.

* * *

Franco Ricciardiello, nato nel 1961, comincia a pubblicare nel 1980. Nel 1998 vince il Premio Urania con Ai margini del caos (Mondadori), tradotto in Francia da Flammarion, e nel 2005 il premio Gran Giallo Città di Cattolica con il racconto intitolato Battaglia d’Anghiari, pubblicato sempre da Mondadori.

Ha insegnato per quasi vent’anni scrittura creativa e tenuto seminari in tutta Italia. Ha collaborato con l’enciclopedia a dispense Scrivere di Bompiani-Rizzoli con il volume dedicato allo “Stile letterario”.

Oggi ha all’attivo tre volumi che raccolgono buona parte dei suoi ottantotto racconti apparsi in riviste e antologie in Italia, Francia, Grecia e Argentina, e nove romanzi, tra i quali due gialli: Autunno Antimonio (2007) e Cosa succederà alla ragazza (2014).

Per Delos Books sono disponibili dieci suoi romanzi brevi in formato eBook. Ha scritto insieme a Giulia Abbate il “Manuale di scrittura di fantascienza” (ed. Odoya) e pubblicato per la stessa casa editrice quattro volumi di narrativa di viaggio, dedicati alla letteratura, alla musica e al cinema di altrettante città italiane e europee (Parigi, Venezia, Torino e Berlino). Attualmente collabora con Pulp Libri ed è redattore capo del sito Solarpunk Italia (solarpunk.it)