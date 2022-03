Buronzo: a fuoco un'imballatrice agricola

Incendio di un'imballatrice agricola, nel tardo pomeriggio di martedì, in una cascina di Buronzo. Intorno alle 18,15 circa, due mezzi del Comando Vigili del Fuoco di Vercelli e della sede Volontaria di Santhià, sono intervenuti per spegnere il rogo che ha coinvolto il macchinario e per la messa in sicurezza della zona circostante interessata in parte dalle fiamme.