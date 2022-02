Comi: «Prendiamoci il punto, contento del gol davanti ai tifosi»

«Partita equilibrata, primo tempo meritavamo il raddoppio ma nel secondo tempo loro ci hanno messo sotto per quindici minuti. Credo che il pareggio sia giusto: il loro campo è difficile, giocano tanto sulla seconda palla e con il campo in queste condizioni non è semplice» dichiara Bomber Comi a margine del pareggio contro la Giana Erminio. L’attaccante della Pro Vercelli poi prosegue: «Ci portiamo a casa il punto e pensiamo alla prossima».

Gol importante davanti ai tuoi tifosi, a chi lo dedichi?: «C’erano tanti tifosi, mi ha fatto piacere segnare davanti a loro. Fa piacere quando ci stanno vicini, ci giova e basta. Tra cinque giorni è il mio compleanno, spero di fare un altro gol: nel secondo tempo potevo fare doppietta, spiace su quel colpo di testa».

La prossima?: «Recuperiamo, ricarichiamo le pile e poi ripartiamo».

A commentare la gara è stato anche Mister Massimiliano Nardecchia. Il tecnico della Pro ha risposto alle varie domande. Approccio giusto e poi un calo, come commenta?: «Abbiamo fatto un primo tempo abbastanza bene, siamo passati in vantaggio ma non lo abbiamo gestito poi bene. Nel secondo tempo ci siamo fatti aggredire, non abbiamo giocato come sapevamo e di conseguenza abbiamo subito il pareggio. Abbiamo avuto un sussulto nel finale con Comi».

Cos’è mancato oggi?: «Eravamo frenetici una volta tornati in possesso palla, non siamo riusciti a fare delle giocate più efficaci. Venivamo da un ciclo molto duro di tante partite, loro sono aggressivi e volevano fare risultato: seguono la salvezza. Sono partite dure, tutti hanno i loro obiettivi da raggiungere e le gare sono sempre più dure. Un buon punto».

Ora finalmente la settimana tipo?: «Ci voleva un po' di stacco, ci prepareremo con una settimana normale e prepareremo la gara in maniera adeguata».