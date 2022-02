Angiolino Pedersani e Valerio Pellegrini, centauri per passione, vittime di un tragico schianto

Caresana è in lutto per il tragico destino toccato ad Angiolino Pedersani, 68enne deceduto nel pomeriggio di mercoledì insieme all'amico motociclista Valerio Pellegrini di Candia Lomellina, 65 anni.

Pedersani, che aveva svolto l'attività di carrozziere a Vercelli, era uno storico appassionato di due ruote. Aveva scoperto la passione per la moto fin da quando era ragazzo e mercoledì, approfittando della bella giornata, era uscito per un giro con altri due amici: Pellegrini, appunto, Giorgio Rossi, unico sopravvissuto del terzetto al terribile schianto. Il motociclista, infatti, era più indietro rispetto ai due amici e ha così evitato l'impatto con la Nissan Micra, guidata da un 28enne di Pezzana, trasportato in ospedale sotto shock e per accertamenti dopo il tragico impatto.

Non appena la notizia della morte di Pedersani si è diffusa in paese, sono state moltissime le persone che hanno voluto condividere il lutto della moglie e dei due figli dell'uomo, che lascia un grande vuoto nel centro vercellese e tra gli amici della vicina Candia Lomellina, con i quali condivideva la passione per le moto.

In un messaggio rivolto alla famiglia del compaesano, è il sindaco Claudio Tambornino a farsi portavoce del lutto della comunità. «Quando un assurdo fatto capita così all'improvviso un'intera comunità ne rimane sconvolta - dice Tambornino -. Ci si rende conto a quale sottilissimo filo siamo tutti appesi. Lo sconforto prende il sopravvento ma dobbiamo essere tutti noi a dover portare sollievo alla famiglia che si è ritrovata coinvolta in questo tragico evento. Carissime Azzurra, Ilenia e Andrea, le parole non portano sollievo ma sono, in questo momento, le uniche carezze che la nostra Comunità può donarvi. Ci vuole coraggio e grandissima forza d'animo per affrontare questi istanti tragici. Permettetemi un caro ricordo di Angiolino, come "custode" della "partenza" della nostra tradizione e del caresanese pronto a promuovere la discussione per il bene del paese, sempre e comunque con il sorriso. Il tuo ricordo rimarrà sempre tra noi. Che giunga a voi l'abbracciò dell'intera comunità caresanese».

La data dei funerali verrà fissata dopo il nulla osta della Procura che, attraverso el forze dell'ordine, sta effettuando gli accertamenti di rito per ricostruire dinamica ed eventuali responsabilità nello scontro.