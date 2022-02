La magia di un giorno palindromo: storia e curiosità

La data di domani, 22-02-2022, è palindroma, cioè leggibile allo stesso modo sia da sinistra a destra che viceversa. Una curiosità che si verifica raramente sui nostri calendari: in circa 10000 anni, i giorni palindromi sono 366, e, per chi ama la numerologia, è dunque una giornate da ricordare.

Anche per questo gli anni 20 del secolo in corso si presentano piuttosto originali: hanno già regalato, altre tre date palindrome: il 2 febbraio 2020 (02-02-2020), il 12 febbraio 2021 (12-02-2021) e persino un 20 febbraio 2020 (20-02-2020) che ha rappresentato un palindromo d'eccezione, mondiale addirittura perché risulta tale anche nei Paesi come gli Stati Uniti che scrivono le date invertendo la posizione del mese e del giorno. Per avere una simile combinazione di numeri, bisogna tornare al Medioevo, all'11/11/1111 (quando la nazione degli Stati Uniti non esisteva e nemmeno il suo sistema di scrittura delle date...). Lal prossima sarà il 12 dicembre del 2121 (12.12.2121): un po' troppo in là per segnarsela sul calendario.

Nel corso del secolo ci saranno altre 22 date di questo genere, e addirittura 31 nei prossimi 100 anni. Poi bisognerà aspettare fino al 10/03/3001 per incontrare nuovamente una data leggibile in entrambi i versi.

Nel corso della storia, numeri e parole palindrome sono spesso state associate a particolari significati esoterici e hanno sempre affascinato l'umanità. Una prova sta nel cosiddetto quadrato del Sator, un'iscrizione latina formata da cinque parole di altrettante lettere (sator, arepo, tenet, opera, rotas), rigorosamente in colonna, e che danno vita a una frase che è la medesima sia se letta dal basso a destra verso l'alto a sinistra, che viceversa. Il quadrato del Sator è stato ritrovato in iscrizioni all'interno di luoghi di culto, reperti archeologici, epigrafi, graffiti. Sul suo significato ci sono molte ipotesi, ma nessuna certezza.

Tornando alle date, dopo quella del 22-02-2022, la prossima palindroma cadrà tra quasi otto anni: il 3 febbraio 2030 (03 02 2030), poi ce ne saranno tre a decennio fino alla fine del secolo... Ma forse, per chi legge oggi, si va un po' troppo in là.

E se il 2020, che ha avuto il giorno palindromo e anche l'anno bisestile (separati, però...) è stato l'anno della pandemia mondiale, chissà cosa deve riservare il lontano 2092 quando palindromo e bisestile saranno concentrati in un evento unico: 29-02-2092. Un concentrato simile fa venire voglia di accumulare amuleti scaramantici anche a chi non è superstizioso affatto.