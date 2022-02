Erano lezioni di vita, le sue

sono passati un po' di anni da quando noi, giovani studenti dell'Istituto agrario, ascoltavano le sue lezioni. Caro Prof, oggi ci rendiamo conto che quelle, spesso, erano lezioni di vita più che materia di programma. Era piacevole starla ad ascoltare: il Suo modo di fare, serio, competente, ci ha fatto appassionare, ci ha dato una spinta a fare sempre di più, perché starla ad ascoltare era un piacere. Con Lei si studiava, ma c'era spazio anche per scherzare, per divertirsi. E, alla fine, si imparava.

Con noi ha sempre avuto un rapporto speciale, protettivo, eravamo i suoi ragazzi, i suoi studenti, e come tali ci trattava anche quando, dopo il diploma, La incontravamo per strada, in sella alla sua bicicletta, e ricordavamo i tempi della scuola.