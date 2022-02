C'è un'indagata per l'operaio vercellese morto a Citylife. Dai primi accertamenti l'uomo sarebbe soffocato

C'è un'indagata, con l'accusa di omicidio colposo, per la morte di Maurizio Geloso, l'operaio edile 57enne morto lo scorso 28 gennaio in un cantiere edile a Citylife, Milano. Si tratta della 48enne presedente e legale rappresentante della Enrico Colombo Spa, azienda proprietaria del cantiere in cui si è verificato l'incidente che ha coinvolto l'operaio vercellese.

Lo riferisce una nota dell'Ansa, precisando che «Si tratta di un atto dovuto per consentire all'indagata di nominare consulenti di parte per gli accertamenti irripetibili. L'autopisa sulla salma di Geloso, che lavorava da anni per la Idrotermica Fragapane di Carmenate, un'impresa subappaltatrice in quel cantiere, è stata effettuata lo scorso 8 febbraio. Oltre al medico legale incaricato dalla Procura, ha partecipato anche Marco Filippo Scaglione, medico legale messo a disposizione da Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini a cui si è affidato uno dei fratelli della vittima, attraverso i consulenti legali Paolo Monti e Giancarlo Bertolone».

Secondo la medesimasocietà, «il decesso di Geloso non è stato né traumatico né istantaneo: l'operaio non presentava lesioni. A essergli fatale sarebbe stata esclusivamente la compressione, a causa dello schiacciamento, della gabbia toracica che non potendo espandersi normalmente gli impediva di respirare».

I funerali di Geloso si svolgeranno sabato 12 febbraio, alle 11, nella chiesa parrocchiale di Fontanetto Po: lascia la moglie Maria, dipendente della casa di riposo del paese, due sorelle e quattro fratelli con le rispettive famiglie.