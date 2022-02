Torna il "Trofeo dei Campanili": 9 podistiche tra paesi e città del vercellese

Dopo una pausa “forzata” nel 2021 dovuta alle limitazioni normative (nel 2020, invece, vi fu un’edizione virtuale) torna a prendere il via il circuito delle gare podistiche del vercellese volto ad avvicinare le persone alla camminata e alla corsa: un campionato aperto a tutti e non avente natura agonistica.

Come funziona? Sono in programma nove gare spalmate nel periodo primaverile – estivo tra i paesi della bassa vercellese. Ogni partecipante comunica all’iscrizione il proprio comune di residenza facendogli ottenere un punto. Al termine delle dieci gare sono premiati con una coppa simbolica i tre comuni che hanno ottenuto più partecipanti nel complesso. Stessi criteri anche per premiare i gruppi più numerosi (non necessariamente società podistiche ma anche gruppi goliardici o di fantasia). Inoltre, per i soggetti che parteciperanno ad almeno sette gare su nove del circuito, è prevista una premiazione individuale con gadget offerti da Erreà Play Vercelli.