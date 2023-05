I saluti del Questore Di Domenico: «Maltrattamenti e reati di genere, mai abbassare la guardia»

«Ho trovato una provincia civile, con istituzioni sane e pronte a collaborare per affrontare i problemi dei cittadini. Lascio Vercelli con un po' di tristezza ma con la consapevolezza di aver fatto il possibile per aumentare il livello di sicurezza del territorio». Dopo due anni di lavoro, il questore Maurizio Di Domenico saluta il vercellese: da lunedì sarà in servizio a Parma e, al suo posto, arriverà da Genova Giuseppe Mariani.

Violenza di genere e droga sono stati i settori nei quali si è maggiormente lavorato in questi due anni: «Le denunce per maltrattamenti sono aumentate in modo rilevante grazie anche alle numerose attività informative che hanno raggiunto in modo capillare le vittime», spiega il questore ricordando la rete di collaborazione creata sul territorio per la presa in carico e la protezione della fasce deboli, ma anche lo sforzo fatto per prevenire e "rieducare" i potenziali maltrattanti attraverso l'intervento di team specializzati. Da novembre, quando è stato siglato l'accordo, sono una decina le persone che hanno volontariamente avviato percorsi di recupero.