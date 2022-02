Sono molto serie le condizioni di un uomo finito nel canale della Cartiera a Serravalle Sesia.

Recuperato in extremis e affidato alle cure del 118 è stato ricoverato all'ospedale di Borgomanero in codice rosso per una grave ipotermia dovuta alle acque gelide del canale nelle quali era finito.

Ignote al momento le cause dell'incidente: secondo le prime informazioni si tratta di un uomo tra i 50 e i 60 anni.