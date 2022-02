Mister Punset sulla sconfitta con il Bassano: "L'abbiamo persa noi"

Sergi Punset, mister di Engas Hockey Vercelli offre la propria disamina sulla sconfitta di misura subìta ieri sera ad opera del Bassano. I suoi ragazzi hanno disputato, come sempre, un match generoso “Sì, è vero ma non serve, perché abbiamo perso a causa di come ci siamo comportati per 5-6 minuti. Lavoriamo molto durante la settimana e proprio per questo non possiamo prendere di nuovo, per la terza volta in stagione, un gol quando siamo in superiorità numerica. Si è trattato di un episodio che ha lasciato il segno sulla partita: penso che Bassano non abbia giocato per vincerla, l’abbiamo persa noi.” Nel primo tempo, HV ha sbagliato un tiro libero e poi incassato due reti: “Quando una squadra come il Bassano prende un margine così, è difficile riprenderla, ma lo abbiamo fatto. Così come non mi sono piaciuti gli errori commessi, dico che abbiamo dato tutto, lavorando bene e lottando sino all’ultimo istante. C’è da valutare anche che l’arbitraggio, specie nella seconda frazione, è stato determinante, ma alla fine soprattutto dobbiamo imparare a non ripetere più ciò che stasera è stato fatto malissimo.” Di sicuro, un fattore presente, e di cui valutare il peso, è la stanchezza, dati gli impegni ravvicinati: “Sì, eravamo reduci, solo da mercoledì, da un’autentica guerra a Lodi e non abbiamo avuto tempo né per preparare la partita di stasera, che per recuperare. D’altronde Europeo, Covid e tutto ciò che sta accadendo stanno avendo un indubbio riflesso sul campionato. Anche l’infortunio di Ojeda sta pesando. Faccio presente, però, che i minuti in cui abbiamo giocato male non sono di certo dovuti al mancato recupero, ma al non aver gestito correttamente.”

La parola a Water Sisti, autore delle terza rete per HV: “Abbiamo lottato fino alla fine con una buona prestazione, ma fino all’ultimo il gol del pareggio non è arrivato. E’ stata una partita dura, ci manca un titolare come Nico (Ojeda, ndr), a cui mando un pensiero di forza. Nel primo tempo abbiamo commesso errori che ci sono costati cari, dobbiamo lavorare per migliorare e tornare a vincere. Abbiamo dato tutto, stiamo lavorando bene e si vede in pista, anche se oggi non abbiamo saputo portare a casa i 3 punti”