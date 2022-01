Un regalo prezioso al Centro di aiuto alla vita

Sabato 29 gennaio il Centro di Aiuto alla Vita di Vercelli ha ricevuto un regalo prezioso: il gruppo Facebook “Mani che donano amore & calore” ha infatti consegnato alle volontarie grossi pacchi colorati contenenti copertine, cappellini, mantelline, realizzate a maglia dalle abili mani di alcune mamme e nonne.

Il gruppo è nato per ricordare la signora Lucia Clivia, mamma di Alessandra e Paola Sellan, scomparsa prematuramente, particolarmente impegnata nel mondo del volontariato e della beneficenza. Così, la sua più cara amica, anche lei di nome Lucia, residente a Zurigo, ha pensato di dare vita a questo gruppo, composto da tante volontarie, sparse in tutta Italia, che confezionano ai ferri bellissimi lavori, da donare in beneficenza. Qualcuna dona lana, qualcun'altra realizza le “mattonelle”, altre donne ancora provvedono ad assemblare i pezzi, che vanno a formare dei bellissimi e coloratissimi manufatti. Il tutto in memoria di Lucia e per i bimbi mai nati.

Alessandra e Paola, che risiedono nella zona di Ivrea, si occupano della consegna delle donazioni. Ed eccole, dunque, sabato a Vercelli, accompagnate dai loro figli Emma (che è anche la mascotte del gruppo), Gaia, Chloe e Cristopher, per portare al Cav una prima “tranche” di doni: oltre 60 copertine per culla, 35 per lettino, otto coperte per letto singolo e un sacco di bellissimi cappellini e calde mantelline da allattamento.

Il CAV distribuirà tutto quanto alle proprie utenti, che, specie in questo periodo ancora segnato dalla pandemia, hanno più che mai necessità di essere sostenute.

“Torniamo a casa davvero felici – ha scritto Alessandra Sellan alla vicepresidente del Centro – Il vostro aiuto è concreto e prezioso, in questo tempo difficile. Speriamo che a chi riceverà i nostri lavori possa arrivare l’amore che tante mamme e nonne hanno messo nel prepararli”. E così sarà certamente.

A tutto il gruppo vanno i più sentiti ringraziamenti, da parte della presidente del Centro Viviana Bombonati e di tutti i volontari.