Fiamme in un'azienda edile: danni a magazzino e uffici

Un incendio divampato nella serata di venerdì 14 gennaio ha coinvolto gli uffici, il magazzino e parte della copertura di un'azienda edile gattinarese.

L'allarme è scattato intorno alle 19,30 e per contenere il rogo sono intervenute una squadra dei Vigii del Ffuoco del distaccamento permanente di Varallo e quella dei distaccamento volontario di Romagnano Sesia: giunte nella sede dell'azienda, in via Galileo Ferraris, a ridosso del centro storico, le squadre si sono occupate dell'estinzione dell’incendio e della messa in sicurezza di tutte le parti interessate.

Le cause dell'innesco sono in fase di accertamento.

Sul posto intervenuti anche Carabinieri di Gattinara.