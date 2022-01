Fa il giro d'Italia la storia di Quarona rimasta senza vigili (non vaccinati)

Ospite di "Mattino Cinque News", il sindaco di Quarona, Francesco Pietrasanta, ha parlato del problema incontrato dal suo paese, 4500 abitanti, sede di grandi industrie del territorio, rimasto senza vigili dopo la sospensione dei civich che non si sono sottoposti a vaccinazione. Il 15 dicembre scorso l'obbligo vaccinale era entrato in vigore per personale scolastico, forze dell'ordine, forze armate e addetti ai servizi di soccorso, ma, evidentemente, non è stato sufficiente a convincere gli agenti della Polizia locale.

Pietrasanta, più volte, anche pubblicamente, ha lanciato accorati appelli a favore della scienza e della vaccinazione, chiedendo esplicitamente ai concittadini riluttanti di fidarsi e aderire alla campagna.

«Non entro nel merito della sospensione perché non mi compete - ha detto ai microfoni della trasmissione tv - a me spetta far funzionare il Comune per cui abbiamo chiesto aiuto ai centri vicini che ci stanno dando una mano e da febbraio non dovremmo più avere problemi».

Agli altri ospiti, tra cui l'ex ministro della Salute Beatrice Lorenzini che introdusse quello che, di fatto anche se non di forma, rappresentava l'obbligo vaccinale pediatrico, Pietrasanta ha ribadito l'impegno dei sindaci per far rispettare decreti e leggi ma ha chiesto norme più chiare e più facilmente applicabili.