Luca Pedrale nuovo presidente regionale di "Noi di Centro"

Luca Pedrale è il neo presidente regionale di "Noi di Centro", movimento politico che fa capo a Clemente Mastella e Giorgio Merlo e che si prefigge la creazione di una grande aggregazione di forze moderate.

«Con grande piacere mi è stato affidato dal segretario nazionale, onorevole Clemente Mastella, e dal presidente nazionale, onorevole Giorgio Merlo, l'incarico di presidente regionale di Noi di Centro - spiega Pedrale - Il movimento politico ha l' obiettivo di unire le varie forze moderate in una federazione di centro che ha come riferimento l'elettorato liberale, popolare, cattolico e socialista riformista. A questa federazione, a cui stanno già lavorando Noi di Centro, Cambiamo di Toti e Brugnaro e Italia Viva, sono interessati anche settori di Forza Italia e dell'Udc. C'e grande interesse ed attenzione per questa aggregazione di centro che si sta costruendo e che avrà un ruolo decisivo per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica».