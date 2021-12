Sarà da chiarire la dinamica del maxi tamponamento avvenuto nella prima mattinata di ieri, 21 dicembre, a Masserano. A rimanere coinvolte ben sei autovetture che hanno riportato danni alle rispettive carrozzerie.

Inoltre, una donna residente nel Vercellese è rimasta lievemente ferita nell'impatto ed è stata trasportata dal 118 in ospedale per le cure del caso. Sul posto i Carabinieri e la Guardia di Finanza per i rilievi e la gestione della viabilità.