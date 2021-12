Quindicenne morto sugli sci: Procura e Guardia di Finanza al lavoro per ricostruire l'incidente

«Sono quelle notizie che non vorremmo mai comunicare - scrive in una nota la dirigenza dell'istituto - ma lo facciamo perché siate vicini alla famiglia, al gemello Matteo, e a tutti i nostri ragazzi che certamente dovranno essere supportati. La morte di un ragazzo ci trova sempre impreparati e facciamo fatica a farcene una ragione. Anche la fede resta sospesa nel dubbio e nell’interrogativo di difficile risposta. Però è proprio la fede che in questo momento può essere la nostra forza soprattutto per sostenere la famiglia che soffre e i ragazzi e le ragazze che saranno certamente smarriti».

Lunedì le lezioni nelle classi frequentate dai due fratelli sono state sospese e gli studenti di tutti i licei si sono ritrovati per un momento di preghiera comune.

Nelle stesse ore anche il presidente dell'Unione Montana, Francesco Pietrasanta, aveva diffuso una nota di cordoglio e vicinanza alla famiglia del giovane.

«A nome di tutta l’Unione Montana dei Comuni della Valsesia, socio di maggioranza di Monterosa 2000 S.p.A., gestore della piste del comprensorio di Alagna, sono a stringermi con affetto attorno alla famiglia del ragazzo che ha perso la vita nell’incidente - dice Pietrasanta -. Una fatalità devastante che non può e non deve succedere. Certo che la società e tutti gli attori coinvolti abbiano rispettato gli standard di sicurezza e le precauzioni dovute, come da sempre viene fatto, auspico che la Magistratura faccia velocemente chiarezza. Ringrazio i soccorritori per i tentativi fatti per salvare la vita del ragazzo».