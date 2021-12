Servizio civile: nel nuovo bando Vercelli conquista 67 posti

Sette progetti, 67 i posti (35 dei quali al Comune di Vercelli), 12 località coinvolte tra vercellese, novarese e alessandrino.

E' uscito il nuovo bando riservato ai giovani che intendano svolgere l'anno di servizio civile e, ancora una volta, il Comune di Vercelli ha visto approvati tutti i progetti presentati. Non solo: anche quest'anno sono cresciuti gli enti partner - ad esempio, entrano gli istituti superiori - e il numero dei posti.

«E' un risultato che ci pone ai primi posti a livello regionale», dice il sindaco, Andrea Corsaro, presentando il bando insieme all'assessore Emanuele Pozzolo e al funzionario Danilo Fiacconi, che da anni segue il settore.

«Il servizio civile - aggiunge Corsaro - è un'opportunità offerta ai giovani di fare una prima esperienza nel mondo dei pubblici uffici e rappresenta un'importante risorsa per tutti i nostri settori grazie al contributo di entusiasmo e vitalità che i ragazzi portano con sé».

Per il nuovo bando il Comune di Vercelli è capofila tra 25 enti: alcuni sono storici partner - i musei, l'Università, l'Arcidiocesi, il Coverfop - altri si sono aggiunti nel corso del tempo - si tratta di svariati comuni vercellesi e monferrini e dell'Unione montana Valsesia - per arrivare alla novità dell'anno rappresentata dagli istituti superiori Cavour, Lagrangia, Lombardi di Vercelli e del Calamadrei di Crescentino. Le sedi nelle quali viene svolto il servizio sono, a seconda dei progetti: Vercelli, Alessandria, Novara, Casale Monferrato, Crescentino, Varallo, Gattinara, santhià, Trino, Tronzano, Livorno Ferraris e Cigliano.

«Altra novità dell'anno - aggiunge Fiacconi - sono tre posti per i quali non occorre avere il diploma di maturità, richiesto invece per tutti gli altri progetti. Vengono anche confermati i sei posti riservati a giovani con difficoltà economiche sulla base dell'Isee».

L'opportunità viene offerta ai giovani che abbiano un'età compresa tra i 18 e il 28 anni alla data di presentazione della domanda, il diploma di scuola media superiore (tranne per tre posti) e, in alcuni casi, anche la patente B.

L'elenco dettagliato dei progetti può essere consultato sul sito www.vercelligiovani.it (CLICCA QUI) dove verranno anche segnalate le date degli infoday di gennaio nel corso dei quali il personale del Comune e i giovani già impegnati nel servizio civile aiuteranno i loro successori a chiarire tutti i dubbi e li guideranno anche nella compilazione delle domande.

Il bando è aperto fino al prossimo 26 gennaio e, come già avvenuto negli ultimi anni, le domande vanno compilate online. «Invitiamo tutti i giovani interessati a prendere visione dei progetti e dei requisiti - aggiunge Fiacconi - ma raccomandiamo di non avere fretta nella compilazione delle domande. E' meglio essere attenti e, nel caso di dubbi, chiedere anche un aiuto nella compilazione, in modo tale da ottenere una buona valutazione dei titoli e delle esperienze maturate».

Il servizio dura 12 mesi ed è previsto un contributo mensile di 444,30 euro.

«E' un intervento concreto a beneficio dei ragazzi - conclude Pozzolo -: un'esperienza formativa e professionalizzante che porta i giovani a conoscere dall'interno la nostra macchina amministrativa e che porta anche importanti benedici alla città».

Per informazioni e per gli aggiornamenti sugli Infoday che si svolgeranno intorno alla metà di gennaio, è possibile seguire il sito www.vercelligiovani.it; scrivere a informagiovani@comune.vercelli.it o telefonare allo 0161.596800).