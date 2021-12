Piano di emergenza per neve e “freezing rain”: le novità decise dalla Prefettura

Aggiornamento del piano neve e delle possibili emergenze ad esso collegate, da parte del prefetto Lucio Parente, che ha raccolto le istanze emerse nel corso del Comitato operativo della viabilità organizzato il 7 dicembre.

Alla riunione erano presenti, oltre al Prefetto, al Questore e ai rappresentanti delle Forze di polizia e dei Vigili del Fuoco, anche gli enti concessionari delle principali tratte stradali del territorio nonché i sindaci dei Comuni interessati dalla presenza di caselli autostradali e zone di accumulo dei mezzi in caso di emergenza.

Il Piano prende in considerazione le tratte autostradali delle arterie A4 Torino Milano, A26 Genova Gravellona Toce, le interconnessioni A26-A4 e A4-A5 e le principali tratte di viabilità ordinaria, stabilendo le procedure necessarie a fronteggiare le situazioni di rischio che possono verificarsi in caso di eventi nevosi di intensità tale da mettere in crisi la fruibilità e la sicurezza della circolazione stradale, insieme agli interventi di soccorso dell’utenza in difficoltà.

L’aggiornamento ha consentito, in particolare, di procedere alla puntuale ricognizione delle aree di accumulo dei mezzi poste al di fuori dei tratti autostradali e dei presidi delle Forze di Polizia presso i caselli. È stata inoltre prevista, in caso di emergenze che dovessero causare la chiusura dei trafori, un’apposita procedura di filtraggio nella località di Santhià volta a reindirizzare verso Torino i veicoli con massa superiore alle 7,5 tonnellate diretti in Valle d’Aosta e provenienti dalle autostrade A/4 e bretella A26-A4.

Il nuovo Piano ha inoltre preso in considerazione il fenomeno della cosiddetta “freezing rain”, particolare tipo di pioggia ghiacciata che genera un sottilissimo strato di ghiaccio a contatto con il suolo. Anche in tal caso, la pianificazione ha stabilito le iniziative da adottare per evitare che questo pericoloso fenomeno abbia ricadute sulla sicurezza, prevedendo un’intensificazione degli interventi di salatura e dei controlli finalizzati ad assicurare il rispetto dei limiti di velocità e la corretta tenuta delle gomme invernali da parte degli utenti della strada.

Al termine della riunione del C.O.V., il Prefetto Parente ha ringraziato tutte le componenti impegnate nell’ambito della viabilità stradale per l’attività quotidianamente svolta a tutela della sicurezza degli automobilisti, evidenziando l’importanza della prevenzione e della sensibilizzazione degli utenti della strada perché assumano comportamenti di guida sempre consapevoli e responsabili.