Contagi in continuo aumento: Roasio chiude parchi e biblioteca

«A seguito del continuo aumento di casi di positività che interessano il territorio comunale - si legge in una nota del sindaco Gianmario Taraboletti - con particolare riferimento a infanti, bambini e ragazzi, di comune accordo con la scuola, si è presa la decisione di sospendere a titolo precauzionale le visite guidate alla nostra Biblioteca Comunale, per gli alunni di primaria e secondaria. Ho ritenuto ora di adottare a tutela e salvaguardia della salute pubblica, l’ordinanza che dispone quindi la chiusura temporanea della Struttura bibliotecaria, sino al normalizzarsi dell’attuale situazione».

L'amministrazione comunale di Roasio decreta la chiusura di parchi gioco e biblioteca per tentare di porre un freno all'aumento repentino e rilevante nel numero di contagi. Sono 42 le persone che risultano essere positive in paese: poco meno di 17 ogni mille abitanti. Un dato che ha portato il Comune a disporre misure di emergenza.

Nei giorni precedenti un analogo provvedimento era stato adottato per parchi gioco e delle aree pubbliche di svago: anche in questo caso una misura nata in considerazione del rilevante aumento di casi registrato soprattutto tra i più piccoli.