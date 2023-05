Cigliano, due giorni dedicati all'impollinazione e ai bovini di razza Fassone

Tutto pronto per la 2^ edizione di AgriCigliano. La Pro Loco ha concluso la preparazione della manifestazione in programma dal 6 al 7 maggio. Due giorni che si snodano attraverso le conferenze (presso il salone polivalente) dedicate all’impollinanazione (a cura dell’associazione Autostrada delle api) e Fassone: il bovino razza piemontese a cura dell’A.Na.Bo.Ra.Pi.

«L’anno scorso il tema è stato il cambiamento climatico e la peculiarità del prosciutto crudo di Borgo d’Ale - afferma l’assessore Stefania Crittino - questa volta facciamo il punto sull’istituzione di autogrill delle api attingendo a campi incolti che possono essere destinati alla fioritura. C’è poi attenzione verso la qualità degli allevamenti locali. Durante gli eventi è prevista la degustazione di miele, mentre l’associazione Sogni scalzi presenta il suo programma annuale.»

Il presidente della Pro Loco Enzo Autino illustra i dettagli della Fiera: «E’ una giornata speciale che vede i negozi esporre in strada, i bar attivi con i dehors, le bancarelle con i prodotti tipici della zona aggregati dal Distretto del commercio e laboratori per i più piccoli in Piazza Martiri, ideati da Sogni Scalzi. Dal mattino i giovani agricoltori sono presenti con i loro trattori perno di una simpatica sfilata e della benedizione. Saranno inoltre disponibili per illustrare le caratteristiche dei mezzi ai bambini ed agli appassionati. Sotto il porticato del Comune è previsto il Pranzo del contadino; l’intero evento è ripreso da TeleCupole.»

Insieme alla Pro loco hanno collaborato: Comune di Cigliano, Coldiretti, Ascom, Distretto diffuso del Commercio, Autostrada delle Api, Sogni Scalzi, Ovest Sesia, Andumapè.