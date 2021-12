Pallacanestro Femminile Vercelli: ultimo turno delle giovanili

CAMPIONATO UNDER 13 – COPPA PIEMONTE

Girone di qualificazione - Girone A

3^ GIORNATA DI ANDATA

B.C, Castelnuovo 89

Pallacanestro Femminile Vercelli 37

(parziali: 25-12; 45-24; 57-30)

Tabellino PFV: Cabo Bolado; Fall A. 2; Panelli 18; Trotti 2; Valentini 8; Balzaretti; Khoule; Lahmidi 4; Ferla 3,. Follia. All.re Gianfranco Anastasio.

Ancora sconfitta l’Under 13 della PFV, questa volta a Castelnuovo Scrivia contro B.C. Castelnuovo, squadra assai più forte ed attrezzata, per 89-37.

Il risultato finale però non deve trarre in inganno per le proporzioni assunte in quanto le vercellesi si sono a lungo battute con onore, sia pur al cospetto di una formazione in grado di dominare la contesa, mantenendo il divario in termini accettabili, viste le forze in campo.

Solo nell’ultimo quarto le padrone di casa, pigiando oltremodo sull’acceleratore, hanno concluso con uno score che, forse forse, è un po’ troppo vistoso per quanto si è visto durante la partita,

Le vercellesi, infatti, hanno lottato ai limiti delle loro attuali possibilità (25-12 al 10’) senza affondare troppo fino a metà gara (45-24), mantenendosi in linea di galleggiamento al 3° periodo (57-30) per poi purtroppo mollare nel 4° (32-7 il parziale di quarto), a causa anche di alcune assenze che hanno limitato le rotazioni di coach Anastasio, con conseguente calo generale della squadra a fronte di un accanimento delle avversarie che, avevano più benzina ed evidentemente, miravano al traguardo dei 100 punti, che però non hanno raggiunto grazie anche alla resistenza delle ospiti..

Tutto sommato, al di là della sonora sconfitta subita, qualche piccolo passo avanti si è registrato fra le piccole di casa PFV, e questo è confortante in vista del futuro della squadra.

----------------------------------

CAMPIONATO UNDER 15

Girone di qualificazione - Girone A

7^ GIORNATA DI ANDATA

Basket Ciriè - Pallacanestro Femminile Vercelli 60-40

(parziali: 16-12; 28-24; 46-32)

Tabellino PFV: Bari H. 2; Dikrane 1; Giuliani 15; Dipace 6; Haxhiasi; Nicosia 6; Torazzo 2; Castelli 6; Baro 2.

All.re : Gianfranco Anastasio

Altra sconfitta per le giovani dell’Under 15 della PFV, rimediata a Nole Canadese contro Basket Ciriè per 60-40.

Questa volta però le ragazze di Gianfranco Anastasio non hanno ceduto progressivamente e quasi senza reagire come in altre occasioni, ma si sono battute per lunghi tratti alla pari delle avversarie, pur lamentando alcune assenze che purtroppo si sono fatte sentire, Prinetti su tutte.

La gara, infatti, è stata in grande equilibrio nei primi due quarti (16-12 al 10’) con un piccolo vantaggio per la formazione di casa che restava inalterato a metà partita (28-24) con le vercellesi che tenevano botta con tenacia.

Nel terzo periodo, però, complice anche l’impossibilità di effettuare un numero di cambi adeguato, la fatica si faceva sentire in casa PFV e Ciriè ne approfittava piazzando l’allungo decisivo: 46-32 al 30’. Questo svantaggio, per la prima volta cospicuo, destabilizzava la squadra di Anastasio, peraltro già affaticata di suo, cosicché essa giungeva al termine con un divario di venti punti che forse è un po’ troppo ampio per quel che si è visto sul campo.

La speranza è che al ritorno, sul campo amico, le vercellesi riescano ad essere al completo per potersela giocare fino in fondo, come meriterebbero.

--------------------

Campionato Under 17

5° giornata di andata – Girone A

Sabato 11.12.2021 ad Alice Castello – Palestra Comunale

Pallacanestro Femminile Vercelli – College Basketball 79-48

(parziali: 23-6; 42-22; 60-32)

Tabellino PFV: Baro 6; Cafasso 10; Dutto 2; Fiore 6; Giorgi 9; Momo m. 26; Nicolotti; Pintonello E. 5; Rizzato 7; Giuliani 8. All.re Francesco Rimedio

Primo successo per le ragazze Under 17 della PFV che battono in casa il College Basketball di Borgomanero per 79-48, nella quinta giornata di andata del girone A di qualificazione.

Coach Francesco Rimedio ha avuto la possibilità di fare numerose rotazioni, trovandosi di fronte una formazione piuttosto inesperta rispetto alla sua, come dimostra il punteggio finale.

Le ragazze scese in campo hanno tutte risposto positivamente alla fiducia dell’allenatore, e già al primo quarto avevano messo una seria ipoteca sulla partita (23-6), per poi continuare in progressione (42-22 a metà gara) fino ad accumulare 28 punti di scarto al 30’ (60-32) e chiudere di fatto qui la partita, fino al +31 finale.

“Una vittoria che ci voleva proprio” ha commentato coach Rimedio al termine, rimarcando l’importanza di questa iniezione di fiducia, che finalmente premia il grande impegno delle giovani under 17 frutto della collaborazione tra PFV, UB Cigliano e GS Saluggia.

In evidenza Matilde Momo, 2007, autrice di 26 punti.